Гибридный усилитель Magnat MA 900

27.11.2020 15:55

Новый гибридный интегрированный усилитель в линейке Magnat, MA 900, оснащется встроенным цифро-аналоговым преобразователем и фонокорректором MM/MC и базируется на схеме, в которой используются и радиолампы, и транзисторы.



В предусилительной части используются лампы ECC 81. Встроенный ЦАП – от Cyrrus Logic, поддерживает качество до 24 бит/192 кГц. Цифровой сигнал подаётся через коаксиальный или оптический разъемы, есть возможность беспроводного подключения (Bluetooth 5.0 с aptX HD). Выходная мощность усилителя (класс A/B) – 200 Вт на канал в обычном режиме, 320 Вт на канал в импульсном. Предусмотрен режим stand by с низким потреблением энергии.



На лицевой панели MA 900 есть разъём для наушников, линейный вход 3,5 мм и дисплей, на котором отображается основная информация о работе устройства. В комплект поставки входит пульт дистанционного управления. В России новинка появится в продаже в начале 2021 года.