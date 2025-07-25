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GIK Acoustics Sound Block StackPack: готовое решение для небольших пространств


25.07.2025 14:31

 

 

Новое готовое решение для акустической обработки небольших помещений появилась в ассортименте компании GIK Acoustics.

 

Продукт под названием Sound Block StackPack предназначен для использования в небольших профессиональных звукозаписывающих студиях или домашних комнатах прослушивания. Новинка представляет собой набор из трёх вертикальных звукопоглощающих настенных панелей GIK Sound Blocks; комплект обойдётся покупателю на 15% дешевле, чем три панели, приобретаемых по отдельности. Производитель утверждает, что при покупке панелей в наборе эффективность и полезность для потребителя выше, чем в том случае, если бы панели покупались отдельно, поскольку инженеры компании уже выбрали оптимальный размер каждой панели и полностью подготовили их к установке.

 

Sound Block Stack Pack обеспечивает поглощение звуковых волн в широком диапазоне и улучшает контролируемость басов. Панели можно размещать позади громкоговорителей, на задней стене, на боковых стенах или в любом другом месте комнаты для прослушивания или студии звукозаписи, где это необходимо для того, чтобы улучшить акустические характеристики помещения. Панели из набора предлагаются в трёх вариантах отделки: Beech Noir, White Hot и Dusky Fawn.

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