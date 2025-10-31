ВХОД НА САЙТ

GIK Acoustics: современно и свежо


31.10.2025 15:28

 

 

Компания GIK Acoustics начала выпуск нового вида акустических поглотителей для стен и потолков. Как сообщается в пресс-релизе, фирменный продукт, получивший название Amplitude, «поражает своим внешним видом».

 

Поражает в хорошем смысле: настенные панели производят яркое впечатление благодаря броскому современному дизайну. Новинка заменит модели Alpha и Impression, популярные, но не обновлявшиеся много лет. Собственно панель крепится к раме заподлицо. Это улучшает как внешний вид, так и акустические характеристики продукта. Используемая ткань – Camira, славящаяся акустической прозрачностью.

 

В новую серию входят звукопоглощающие панели трёх видов разного предназначения: акустические панели, работающие со всеми частотами и обладающие свойством не только поглощать, но и рассеивать звук; басовые ловушки, улучшающие отчётливость звуков в суббасовом диапазоне ниже 100 Гц; угловые басовые ловушки, разработанные для корректировки звучания в широком диапазоне частот и размещения в углах помещений. 

