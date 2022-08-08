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«Гипер-умные» телевизоры


08.08.2022 11:54

 

 

Смарт-телевизоры, выпускаемые под торговой маркой Hiper, появились в продаже в России. Потребителям доступны шесть моделей с диагональю от 24 до 65 дюймов. Все устройства работают на базе ОС Android; контентная платформа – разработка компании «Яндекс».

 

Модели начального уровня (экраны с диагональю 24 и 32 дюймов) с разрешением HD Ready (1366х768 пикселей) оснащены четырёхъядерным процессором, имеют 1 Гб оперативной памяти и 8 Гб встроенной памяти, поддерживают технологии Wi-Fi (2,4 ГГц) и Bluetooth (версия 4.2). У телевизоров большего размера (диагональ 43, 50, 55 и 65 дюймов) разрешение экранов Ultra HD (3840х2160 пикселей). У них больше оперативная память (1,5 Гб), есть поддержка двухдиапазонного Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц) и HDMI 2.1; версия Bluetooth – 5.0.

 

У всех «умных» телевизоров Hiper есть встроенные динамики с поддержкой Dolby Digital +, реализовано голосовое управление, благодаря наличию USB разъёмов можно воспроизводить контент с любого носителя, в том числе USB флеш-карт и внешних жёстких дисков. Устройства поддерживают стандарты цифрового вещания DVB-S2, DVB-S, DVB-C, DVB-T2 и DVB-T. Контентная платформа «Яндекс» открывает пользователям доступ к более чем 200 телеканалам Яндекс.Эфира, фильмам и сериалам из медиатеки онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD, роликам на YouTube и пр.

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