Гляжусь в тебя как в зеркало…

17.03.2021 05:30

Не так давно мы писали о специальной версии интегрального усилителя Pro-Ject MaiA S2 в отделке Chrome, а на днях на российском рынке появился фирменный проигрыватель компакт-дисков CD Box S2 в такой же люксовой отделке.

Благодаря зеркальной поверхности корпуса устройство выглядит весьма необычно. Pro-Ject CD Box S2 Chrome оснащается CD-приводом со щелевой загрузкой диска – он обеспечивает высокую точность считывания информации с носителя. Параметры ЦАПа: 32 бит / 384 кГц; есть переключаемый цифровой фильтр (FIR / IIR).

Плеер Pro-Ject CD Box S2 Chrome имеет аналоговый выход на позолоченных RCA-разъёмах и оптический выход для подключения к внешнему преобразователю. Розничная цена в России – 84000 рублей.