ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Гляжусь в тебя как в зеркало…


17.03.2021 05:30

 

 

Не так давно мы писали о специальной версии интегрального усилителя Pro-Ject MaiA S2 в отделке Chrome, а на днях на российском рынке появился фирменный проигрыватель компакт-дисков CD Box S2 в такой же люксовой отделке.

 

Благодаря зеркальной поверхности корпуса устройство выглядит весьма необычно. Pro-Ject CD Box S2 Chrome оснащается CD-приводом со щелевой загрузкой диска – он обеспечивает высокую точность считывания информации с носителя. Параметры ЦАПа: 32 бит / 384 кГц; есть переключаемый цифровой фильтр (FIR / IIR).

 

Плеер Pro-Ject CD Box S2 Chrome имеет аналоговый выход на позолоченных RCA-разъёмах и оптический выход для подключения к внешнему преобразователю. Розничная цена в России – 84000 рублей.

Связанные новости:
 Блестяще! Усилитель Pro-Ject MaiA S2 - 05.03.2021 07:00
 Интегральный усилитель Pro-Ject Stereo Box DS2 - 17.02.2021 12:36
 Pro-Ject Debut Carbon EVO - 24.09.2020 06:20
 Специальная версия Pro-Ject 2Xperience SB - 06.08.2020 11:54
 Сетевой транспорт Pro-Ject копирует CD - 07.07.2020 11:09
 Виниловый проигрыватель Pro-Ject X2 - 19.07.2019 10:00
 Цифро-аналоговый преобразователь Pro-Ject DAC Box S2+ - 01.03.2019 08:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2021 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007