GoldenEar присоединилась к Paradigm и MartinLogan

23.12.2024 13:34

PML Sound International, которой принадлежат права на торговые марки Paradigm, Anthem и MartinLogan, купила компанию GoldenEar Technology.



Начиная с 1 января 2025 года GoldenEar будет функционировать уже как часть PML Sound International и под новым названием GoldenEar Studio Inc. Приём и выполнение заказов откладывается на месяц, вплоть до 31 января 2025 года. В течение этого периода все операции будут поставлены на паузу с целью плавной интеграции GoldenEar в новую структуру.



Бизнес-процессов PML это не коснётся; выпуск и отгрузка продукции Paradigm, Anthem и MartinLogan будут происходить в рабочем режиме, как и обслуживание и техническая поддержка покупателей.