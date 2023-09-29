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Goldmund Melos: швейцарский High End, мини-версия


29.09.2023 14:01

 

 

Новинка в ассортименте акустических систем, выпускаемых швейцарским производителем Goldmund – громкоговоритель Melos Passive.

 

Колонки оснащаются высококлассными динамиками: мягкокупольным твитером и семидюймовым СЧ/НЧ драйвером. Новая модель составит компанию фирменным громкоговорителям Tethys, выпуск которых был начат в этом году. Благодаря появлению Melos Passive в ассортименте Goldmund швейцарский High End станет доступен большему количеству потребителей: новинка дешевле старшего собрата почти в два с половиной раза. Впрочем, при цене более чем три миллиона рублей за пару (в пересчёте на российскую валюту) определение «доступный» звучит несколько преувеличенно…

 

Некоторые эксперты считают, что у колонок довольно невыразительная «внешность», явно несоответствующая их цене. Однако такое впечатление складывается только при первом поверхностном взгляде на громкоговоритель. Goldmund Melos Passive – колонки солидные и весьма элегантные, просто их красота — неброская, для истинных ценителей. Посмотрите на громкоговоритель ещё раз, и станет очевидно, что внешне «Мелосы» очень похожи на верхний модуль акустических систем Tethys, а уж их никак нельзя упрекнуть в отсутствии стиля. Весит колонка, несмотря на небольшие размеры (25 х 35 см), целых 20 кг. В ближайшее время в ассортименте Goldmund появятся напольные стойки, разработанные специально для Melos Passive.

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