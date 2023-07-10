Goldmund Tethys: компактность по-швейцарски

10.07.2023 12:46

Швейцарский производитель Goldmund разработал новую модель акустических систем. Колонки Tethys – пассивные громкоговорители, имеющие внешнее сходство с флагманскими Gaia, но не такие массивные и доступные большему числу потребителей.



Tethys – колонки относительно компактные. Для продукции Goldmund это определение вполне уместно: громкоговоритель весом 67 кило и с габаритами 109 x 29 x 37 см (В x Ш x Г) действительно кажется не очень большим по сравнению с другими фирменными напольниками. Каждая акустическая система состоит из двух частей: в нижнем отсеке размещается девятидюймовый басовый драйвер с двумя портами фазоинвертора, в верхнем – семидюймовый среднечастотный динамик и мягкокупольный твитер. Частотный отклик системы: 43 Гц (-6 дБ) > 25 кГц.



Как утверждает разработчик, новые Tethys, с их максимально реалистичным звучанием, представляют собой наивысшее достижение компании. Стоимость одной пары акустических систем Goldmund Tethys – 62500 фунтов стерлингов.



