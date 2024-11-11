ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Goldring GR3: новое вместо подзабытого


11.11.2024 11:36

 

 

Компания Goldring вернулась на «виниловый» рынок. Выпущен новый фирменный проигрыватель виниловых пластинок – устройства этой категории не были представлены в ассортименте Goldring более 20 лет.

 

Новинка, модель GR3, разработана при участии конструкторов и дизайнеров одного из известнейших британских брендов. «Вертушка» оснащается MM-картриджем Goldring E3, предустановленным на тонарм проигрывателя. Кантилевер тонарма, сделанный из жёсткого, но лёгкого алюминия, обеспечивает точность считывания и высокую детализацию и сводит к минимуму возможные искажения звука. Производитель обещает «отличное разделение каналов, очень точное и музыкальное воспроизведение».

 

Проигрыватель также оснащается встроенным фонокорректором/предусилителем, благодаря чему у потребителя есть возможность широкого выбора совместимых усилителей или активных колонок. Сам производитель рекомендует использовать акустические системы Q Acoustics, модели M20 или M40: они поставляются в комплекте с соединительными кабелями QED, а Goldring комплектует их полутораметровым кабелем 1,5 Phono/Phono и трёхметровым Phono/3,5 мм. Отделка корпуса проигрывателя: чёрный лак. В комплект поставки входит защитная крышка из плексигласа.

Связанные новости:
 Премия Top High End 2024: поздравляем победителей! - 23.10.2024 13:09
 Премьерный показ: Q Acoustics 5040 - 13.09.2023 02:36
 Золотой юбилей: QED Golden Anniversary XT - 11.05.2023 12:02
 Q Acoustics M20 в двух новых цветах - 18.02.2022 11:06
 Бренд Goldring – в портфеле Simple Distribution - 12.10.2020 11:35
 Новый дистрибьютор QED - 21.08.2020 09:36
 HDMI-кабель QED Performance Graphite – и вам не страшен джиттер! - 24.08.2012 20:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2024 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007