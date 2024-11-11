Goldring GR3: новое вместо подзабытого

11.11.2024 11:36

Компания Goldring вернулась на «виниловый» рынок. Выпущен новый фирменный проигрыватель виниловых пластинок – устройства этой категории не были представлены в ассортименте Goldring более 20 лет.



Новинка, модель GR3, разработана при участии конструкторов и дизайнеров одного из известнейших британских брендов. «Вертушка» оснащается MM-картриджем Goldring E3, предустановленным на тонарм проигрывателя. Кантилевер тонарма, сделанный из жёсткого, но лёгкого алюминия, обеспечивает точность считывания и высокую детализацию и сводит к минимуму возможные искажения звука. Производитель обещает «отличное разделение каналов, очень точное и музыкальное воспроизведение».



Проигрыватель также оснащается встроенным фонокорректором/предусилителем, благодаря чему у потребителя есть возможность широкого выбора совместимых усилителей или активных колонок. Сам производитель рекомендует использовать акустические системы Q Acoustics, модели M20 или M40: они поставляются в комплекте с соединительными кабелями QED, а Goldring комплектует их полутораметровым кабелем 1,5 Phono/Phono и трёхметровым Phono/3,5 мм. Отделка корпуса проигрывателя: чёрный лак. В комплект поставки входит защитная крышка из плексигласа.



