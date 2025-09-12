Голландцы переизобрели колесо

12.09.2025 15:12

Голландская компаниия Miniot представила третье поколение Wheel – проигрывателя виниловых дисков с вертикальным положением пластинки. Первая модель появилась в 2017 году; третья отличается от неё наличием прямого привода, оптической иглой и улучшенным звучанием.



Движение иглы отслеживается с помощью света: «В отличие от магнитных звукоснимателей, определяющих ускорение, оптический звукосниматель считывает положение иглы, что позволяет ему "видеть" звук вплоть до 0 Гц», – поясняют разработчики. Тонарм с линейным трекингом выступает из паза в корпусе проигрывателя и движется вертикально снизу, пока не доберётся до небольшого центрального опорного диска, который вращается благодаря оптически управляемому двигателю с прямым приводом (также разработанным инженерами Miniot). Двигатель оснащается 24 неодимовыми магнитами, пятью оптическими датчиками и системой управления нового поколения. Последняя, как сообщается в пресс-релизе, «предвидит» потенциальные проблемы (несбалансированность, смещение по центру, деформация пластинок) и корректирует их до того, как они повлияют на воспроизведение.



Устройство оснащается разъёмом USB-C для питания и стереоразъёмом «мини-джек». Необычную «вертушку» можно установить на подставку (конструкция последней тоже изменилась), положить на плоскую поверхность (и проигрыватель уже не будет выглядеть странно) или прикрепить к стене с помощью одного-единственного шурупа. Wheel 3 изготавливается вручную и стоит 3458 долларов США.