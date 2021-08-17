ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Голосовое управление без риска утечки данных?


17.08.2021 10:56

 

 

Sonos, вероятно, собирается выпустить собственного автономного голосового помощника для своих смарт-спикеров… Об этом свидетельствует опрос, который компания проводит среди пользователей.

 

Потребителям предлагается оценить по шкале от 1 до 10, заинтересованы ли они в «потенциальном предложении нового продукта», который предполагает автономное голосовое управление. Потенциал этой разработки – если она увидит свет – огромен, поскольку полностью исключает необходимость подключения к интернету.

 

Sonos Voice Control описывается как «быстрое, лёгкое и конфиденциальное управление, доступное для некоторых колонок Sonos с поддержкой голосового управления (совместимых с S2)». Партнёрское приложение Sonos S2, запущенное в прошлом году, обеспечивает поддержку звука Hi-Res и новый пользовательский интерфейс для тех, кто управляет своими беспроводными динамиками с помощью мобильного телефона. Оно доступно для большинства интеллектуальных громкоговорителей Sonos; это означает, что функцией автономного голосового управления смогут пользоваться владельцы большого числа аудиоустройств. После активации команды «Привет, Sonos» можно будет выбирать треки, менять уровень громкости и пр., при этом аудиоданные «не отправляются в облако и не прослушиваются». Это означает, что при сохранении базовой функциональности устройства (смарт-колонки) риска нарушения конфиденциальности нет – а именно последнего чаще всего опасаются владельцы «умных» громкоговорителей с голосовым управлением.

Связанные новости:
 Звучащее настенное панно Sonos - 03.06.2021 13:07
 Sonos вышел на рынок автозвука - 20.04.2021 06:45
 Мал-мала-меньше: Sonos Roam - 10.03.2021 13:23
 Sonos представляет Sonos Radio HD - 16.11.2020 14:02
 Sonos: снова в бой - 09.10.2020 10:55
 Саундбар Sonos Arc – умный и с Dolby Atmos - 08.05.2020 12:46
 Политика Sonos: только вперёд  - 24.01.2020 07:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2021 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007