Голосовое управление без риска утечки данных?

17.08.2021 10:56

Sonos, вероятно, собирается выпустить собственного автономного голосового помощника для своих смарт-спикеров… Об этом свидетельствует опрос, который компания проводит среди пользователей.

Потребителям предлагается оценить по шкале от 1 до 10, заинтересованы ли они в «потенциальном предложении нового продукта», который предполагает автономное голосовое управление. Потенциал этой разработки – если она увидит свет – огромен, поскольку полностью исключает необходимость подключения к интернету.

Sonos Voice Control описывается как «быстрое, лёгкое и конфиденциальное управление, доступное для некоторых колонок Sonos с поддержкой голосового управления (совместимых с S2)». Партнёрское приложение Sonos S2, запущенное в прошлом году, обеспечивает поддержку звука Hi-Res и новый пользовательский интерфейс для тех, кто управляет своими беспроводными динамиками с помощью мобильного телефона. Оно доступно для большинства интеллектуальных громкоговорителей Sonos; это означает, что функцией автономного голосового управления смогут пользоваться владельцы большого числа аудиоустройств. После активации команды «Привет, Sonos» можно будет выбирать треки, менять уровень громкости и пр., при этом аудиоданные «не отправляются в облако и не прослушиваются». Это означает, что при сохранении базовой функциональности устройства (смарт-колонки) риска нарушения конфиденциальности нет – а именно последнего чаще всего опасаются владельцы «умных» громкоговорителей с голосовым управлением.