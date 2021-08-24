Голосовое управление Lutron

24.08.2021 12:11

Lutron Electronics совместно с Josh.ai разработала новый продукт, сочетающий в себе возможности кнопочных панелей с удобством голосового управления – настенную панель управления Josh.ai Ready. С её помощью можно управлять «умным» домом, отдавая установленным системам голосовые команды. При этом у пользователя остаётся возможность активировать наиболее часто используемые сценарии более привычным способом, то есть нажимая кнопку на панели.



Новая разработка совместима с фирменными панелями управления Palladiom, seeTouch и Pico. Для всех проектов, в которые пользователь и инсталлятор предполагают добавить возможности Josh.ai Ready, требуются процессор управления освещением Lutron, а также Josh Core, а в каждой комнате, где будет установлена новая настенная панель, должны быть динамики, способные подключаться к Josh через VoiceLink или VoiceCast.



Josh.ai гарантирует, что все пользовательские данные хранятся в секрете и никогда не будут переданы или использованы в маркетинговых целях. Заказы на новое решение Lutron начнёт принимать уже осенью нынешнего года.