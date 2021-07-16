Голосовые помощники: десять лет с человечеством

16.07.2021 02:02

Vixen Labs и Linux Foundation провели исследование, чтобы выяснить отношение потребителей к технологиям голосовых помощников. Результаты опубликованы в материале Voice Consumer Index 2021.



Первый голосовой помощник Apple Siri появился в 2011 году, десять лет назад. За ним последовали технология Google Voice Search (2012) и Amazon Alexa (2013). Согласно исследованию, сегодня возможностями голосовых ассистентов пользуются 34% потребителей (данные по Великобритании). Из 80% пользователей, ищущих таким образом информацию о товаре или услуге, 41% впоследствии переходит к покупке.

Участников исследования просили сформулировать их приоритеты в «общении» с голосовым помощником – в разных сферах жизнедеятельности. В частности, 32% из 6000 опрошенных жителей Великобритании, США и Германии сообщили, что применительно к личным финансам они в первую очередь спрашивают о состоянии их банковского баланса. В США 21% потребителей оплачивают свои счета с помощью голосовых ассистентов; в Великобритании и Германии так поступают только 15% и 17% пользователей соответственно. Зато в Германии таким способом чаще вызывают врача или ищут специалистов в других сферах. Большинство пользователей прибегают к услугам голосовых ассистентов с помощью смартфонов, «умных» громкоговорителей (66% опрошенных заявили, что используют Amazon Echo) и автомобильных систем.

90% участников исследования «задают вопросы» (ищут нужную информацию), 73% используют технологию для поиска и прослушивания музыкальных композиций, 80% узнают прогноз погоды. Вопрос цифровой безопасности по-прежнему актуален: четверо из каждых десяти, не прибегающих к услугам голосовых помощников, объясняют своё нежелание пользоваться технологией боязнью утечки данных.