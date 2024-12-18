Gong-Lux приглашает на экскурсию

18.12.2024 12:22

Компания Gong-Lux приглашает всех любителей хорошего звука на видеоэкскурсии по итальянской фабрике Gold Note, выпускающей аудиоаппаратуру класса High-End.

В настоящее время на YouTube-канале российского дистрибьютора доступны две экскурсии – по офису и складу Gold Note и по производственным помещениям фабрики. Третья, заключительная, в ближайшее время будет переведена и также выложена в YouTube.



Также Gong-Lux анонсировала несколько новинок Western Electric. В частности, в производство запущены: новый стереоусилитель мощности 88A (20 Вт / канал, патентованная схема, фирменные лампы WE 300В); совместимый с любыми наушниками и разработанный для использования с 88A предусилитель / усилитель для наушников 85A; моноблочный усилитель Type 100 (однотактный, на лампе WE 308B, с активным охлаждением и цифровым и аналоговым индикаторами с регулируемой яркостью). Все три устройства имеют сменные трансформаторные блоки для оптимизации звучания, все три доступны в вариантах отделки «шампань», «никель» или «чёрный». Ещё одна новинка Western Electric – среднечастотный динамик для акустических систем с АЧХ 150 Гц – 2 кГц, чувствительностью более 100 дБ/Вт и номинальным импедансом 6 Ом.