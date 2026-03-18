Gonsin 10000E: высокая надёжность больших мероприятий

Gonsin 10000E – недорогая цифровая конференц-система для организации и управления мероприятиями с большим количеством участников, например, совещаниями и конференциями.



Высокую функциональность системы обеспечивает её гибридная архитектура. В базовой конфигурации к одному серверу можно одновременно подключать до 50-60 проводных и беспроводных конференц-пультов с возможностью масштабирования до 128 беспроводных точек доступа и 650 конференц-пультов. Предусмотрены семь режимов управления микрофонами, включая FIFO, Override и VOX, что даёт высокую вариативность в управлении дискуссиями и позволяет адаптировать развёрнутую систему к различным сценариям. Есть встроенный веб-интерфейс, который обеспечивает удалённое управление и мониторинг статусов микрофонов, а также возможность изменения настроек системы.



Из прочих преимуществ Gonsin 10000E отдельного упоминания заслуживают двойное горячее резервирование серверов и кольцевая топология подключения, обеспечивающие высокую надёжность, и чистота звучания, достигаемая благодаря обработке аудиосигнала DSP с частотой дискретизации 48 кГц и диапазоном 20 Гц–20 кГц. Есть функции автоматического микширования и регулировки громкости, а совместимость с платформой Smart Link открывает возможности интеграции с системами распознавания речи и голосового управления.



