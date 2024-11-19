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Google Ассистент поумнеет?


19.11.2024 10:46

 

 

В интернете начала распространяться информация о том, что Google в скором времени представит усовершенствованного «умного» помощника Google Assistant. Который станет умнее благодаря возможностям другой фирменной разработки, чат-бота Gemini.

 

Google Assistant по-прежнему будет использоваться в фирменных смарт-колонках и дисплеях, но, похоже, у компании большие планы именно на Gemini. Об этом говорит скрытый (но обнаруженный дотошными экспертами) код в последней версии приложения Google для Android. Сообщается, что речь идёт об «усовершенствованном виртуальном ассистенте, способном давать более подробные ответы и лучше понимать команды пользователя». Кроме того, обновится выбор голосов, которыми интеллектуальный цифровой помощник общается с владельцами «умных» устройств.

 

Аналитики предположили, что более «интеллектуально развитые» способности Gemini вскоре появятся и у цифрового помощника Google Assistant, который используется в колонках и дисплеях Nest. Впрочем, обнаруженный код пока не активирован и может быть изменён.

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