Google работает над созданием нового смарт-динамика

28.07.2020 10:43

Некоторое время назад начали распространяться слухи о том, что корпорация Google разрабатывает новую модель интеллектуальной колонки Nest.



На днях информация подтвердилась: представители Google сделали официальное заявление, обнародовав планы корпорации по созданию Nest. Было опубликовано изображение нового устройства, а также видеоролик и комментарий следующего содержания: «команда разработчиков Nest в настоящее время трудится над созданием смарт-спикера».



Детали не разглашаются; пока можно лишь предположить, что устройство будет беспроводным и компактным. О том, когда новый Nest будет представлен специалистам и широкой публике, в Google тоже не сообщают.