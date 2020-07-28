Google работает над созданием нового смарт-динамика
Некоторое время назад начали распространяться слухи о том, что корпорация Google разрабатывает новую модель интеллектуальной колонки Nest.
На днях информация подтвердилась: представители Google сделали официальное заявление, обнародовав планы корпорации по созданию Nest. Было опубликовано изображение нового устройства, а также видеоролик и комментарий следующего содержания: «команда разработчиков Nest в настоящее время трудится над созданием смарт-спикера».
Детали не разглашаются; пока можно лишь предположить, что устройство будет беспроводным и компактным. О том, когда новый Nest будет представлен специалистам и широкой публике, в Google тоже не сообщают.
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