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Google работает над созданием нового смарт-динамика


28.07.2020 10:43

 

 

Некоторое время назад начали распространяться слухи о том, что корпорация Google разрабатывает новую модель интеллектуальной колонки Nest.

 

На днях информация подтвердилась: представители Google сделали официальное заявление, обнародовав планы корпорации по созданию Nest. Было опубликовано изображение нового устройства, а также видеоролик и комментарий следующего содержания: «команда разработчиков Nest в настоящее время трудится над созданием смарт-спикера».

 

Детали не разглашаются; пока можно лишь предположить, что устройство будет беспроводным и компактным. О том, когда новый Nest будет представлен специалистам и широкой публике, в Google тоже не сообщают.

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