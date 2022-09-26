Google собирается перейти дорогу Dolby

26.09.2022 10:59

Корпорация Google работает над созданием технологий, которые могут стать конкурентами Dolby Vision HDR и Dolby Atmos. Альтернативные варианты, которые собирается предложить Google, будут бесплатными для производителей аудио- и видео оборудования.

Новая разработка получила рабочее название Project Caviar. Если идея будет реализована, и такие производственные гиганты, как Sony, Samsung и LG, получат доступ к новой технологии бесплатно, потребители могут рассчитывать на значительное снижение розничных цен на конечные продукты: телевизоры, саундбары, комплекты домашних кинотеатров.

В официальной презентации Dolby не упоминается, однако у экспертов нет сомнений в том, о каких технологиях идёт речь. Судя по имеющейся информации, сначала Google планирует расширить возможности YouTube – как известно, в настоящее время платформа не поддерживает ни Dolby Atmos, ни Dolby Vision, – а потом уже разработать «более здоровую и широкую экосистему» для домашних развлечений, премиального качества, но бесплатную для производителей.



