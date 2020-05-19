Google закрывает сервис Play Music

19.05.2020 10:12

Google планирует к концу 2020 года полностью закрыть сервис Play Music. Ему на смену придёт YouTube Music. Эта информация была опубликована в официальном блоге YouTube.

Перед тем, как сервис будет полностью отключён, пользователи Google Play Music получат соответствующие уведомления. До тех пор обе платформы будут существовать одновременно.

Чтобы сделать переход «безболезненным», Google активировал функцию "transfer": весь пользовательский контент автоматически переносится из Google Play Music на YouTube Music. Это касается всех загрузок, покупок, сохранённых треков и альбомов, плейлистов – как созданных пользователем, так и подписных, а также действий, которые потребители совершали в рамках коммуникаций («лайки», реакции неодобрения и пр.), и личных настроек и предпочтений.