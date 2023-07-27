Гордость Британии: KEF и Lotus представляют KEF LS60 Wireless Lotus Edition

27.07.2023 13:47

Две британские компании, KEF и Lotus, продолжают сотрудничать. Ранее было достигнуто соглашение об оснащении автомобилей Lotus – спорт-каров Emira и гипер-кроссоверов Eletre – аудиосистемами KEF, а теперь два бренда совместно разработают целую коллекцию аудиокомпонентов для дома…



Первое устройство из коллекции уже существует – это напольные колонки KEF LS60 Wireless в новой отделке Lotus Edition: громкоговорители окрашены в фирменный цвет Lotus, оттенок зелёного под названием British Racing Green («британский гоночный зелёный»).



KEF LS60 Wireless – активная напольная акустическая система категории «всё-в-одном». Колонки обеспечивают потоковую передачу с любого источника в Hi-Fi качестве до 24 бит / 384 кГц, поддерживают беспроводное подключение по Wi-Fi, Apple AirPlay 2, Google Chromecast и Bluetooth, имеют сертификацию Roon Ready. С помощью приложения KEF Connect можно транслировать Amazon Music, Qobuz и Deezer или настраиваться на интернет-радио и подкасты; для потоковой передачи непосредственно из Spotify Connect, Tidal Connect и QPlay использутся нативные приложения. Поддержка цифровых форматов в сценарии стриминга: PCM до 24/384, DSD, декодирование MQA. К колонкам можно подключить любой источник с помощью кабеля; к телевизору KEF LS60 Wireless подсоединяются с помощью HDMI (eARC). На каждой колонке имеется выход на сабвуфер, то есть к ним можно подключить один или два сабвуфера KEF для большего баса. Оптимизированное сочетание усиления класса AB и D обеспечивает совокупную мощность 1400 Вт с раздельным усилением для высоких, средних и низких частот. Дизайн: Майкл Янг (Michael Young); стандартные цвета: белый, серый, синий.



