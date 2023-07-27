ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Гордость Британии: KEF и Lotus представляют KEF LS60 Wireless Lotus Edition


27.07.2023 13:47

 

 

Две британские компании, KEF и Lotus, продолжают сотрудничать. Ранее было достигнуто соглашение об оснащении автомобилей Lotus – спорт-каров Emira и гипер-кроссоверов Eletre – аудиосистемами KEF, а теперь два бренда совместно разработают целую коллекцию аудиокомпонентов для дома…

 

Первое устройство из коллекции уже существует – это напольные колонки KEF LS60 Wireless в новой отделке Lotus Edition: громкоговорители окрашены в фирменный цвет Lotus, оттенок зелёного под названием British Racing Green («британский гоночный зелёный»).

 

KEF LS60 Wireless – активная напольная акустическая система категории «всё-в-одном». Колонки обеспечивают потоковую передачу с любого источника в Hi-Fi качестве до 24 бит / 384 кГц, поддерживают беспроводное подключение по Wi-Fi, Apple AirPlay 2, Google Chromecast и Bluetooth, имеют сертификацию Roon Ready. С помощью приложения KEF Connect можно транслировать Amazon Music, Qobuz и Deezer или настраиваться на интернет-радио и подкасты; для потоковой передачи непосредственно из Spotify Connect, Tidal Connect и QPlay использутся нативные приложения. Поддержка цифровых форматов в сценарии стриминга: PCM до 24/384, DSD, декодирование MQA. К колонкам можно подключить любой источник с помощью кабеля; к телевизору KEF LS60 Wireless подсоединяются с помощью HDMI (eARC). На каждой колонке имеется выход на сабвуфер, то есть к ним можно подключить один или два сабвуфера KEF для большего баса. Оптимизированное сочетание усиления класса AB и D обеспечивает совокупную мощность 1400 Вт с раздельным усилением для высоких, средних и низких частот. Дизайн: Майкл Янг (Michael Young); стандартные цвета: белый, серый, синий.

Связанные новости:
 KEF расширяет ассортимент АС с технологией MAT - 08.02.2023 17:58
 Много Лавгроува не бывает… - 18.10.2022 09:07
 Hi-Fi & High End Show: премьера MMS Cinema - 12.10.2022 09:09
 Первая «встройка» KEF с технологией MAT - 04.10.2022 12:08
 KEF снова удивляет - 16.05.2022 09:54
 Электрокары с фирменным звуком KEF - 06.04.2022 01:10
 Meta-превращение KEF - 22.02.2022 13:47
 Акустика KEF в автомобилях Lotus - 13.07.2021 13:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2023 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007