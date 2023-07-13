ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Гордость виниломана


13.07.2023 12:21

 

 

Open 45 Credenza – тумба для аудиокомпонентов, в первую очередь – для проигрывателя виниловых пластинок. У тумбы есть специальный отсек для хранения виниловых альбомов, подставка, на которую можно повесить наушники, а места достаточно для того, чтобы установить пару небольших акустических систем.

 

Разработали новинку дизайнеры из Geology Studio (Лос-Анджелес, США). Тумба Open 45 Credenza – модульная, можно заказать нужную длину (1,5 м или 2,1 м) или высоту (0,53 м или 0,69 м) и укомплектовать тумбу необходимыми секциями. «Внутренности» тоже могут быть разными: конструкция предусматривает установку дополнительных полок и разделителей. Есть место для скрытой проводки соединительных кабелей: кабель-канал проходит по всей длине тумбы. Варианты отделки металлической фурнитуры: матовый чёрный цвет или покрытие под латунь. Стандартный материал, из которого сделана сама тумба: древесина ореха; под заказ производитель готов использовать древесину дуба, впрочем, возможны и другие варианты, если этого захочет заказчик.

 

Создатели подчёркивают, что разрабатывали тумбу специально для виниломанов: каждый, кто приходит в гости к обладателю Open 45 Credenza, сразу видит, чем увлекается хозяин дома или квартиры и как он гордится своим хобби.

Связанные новости:
 Российский Analog Renaissance – российским виниломанам - 12.07.2023 11:36
 Настенная полка для проигрывателей винила - 05.07.2023 11:25
 А ну-ка, захвати свой чемоданчик! - 08.06.2023 12:18
 Thorens готовит сюрприз - 11.05.2023 13:19
 Стиль и функциональность: тумбы BDI Align - 24.02.2022 12:39
 BDI Radius 8839: универсальная классика - 18.04.2019 08:00
 Новая стойка Bell’O для ТВ 70” - 01.04.2019 08:00
 Изысканность изумительных изгибов - 07.02.2019 14:50
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2023 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007