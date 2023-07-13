Гордость виниломана

13.07.2023 12:21

Open 45 Credenza – тумба для аудиокомпонентов, в первую очередь – для проигрывателя виниловых пластинок. У тумбы есть специальный отсек для хранения виниловых альбомов, подставка, на которую можно повесить наушники, а места достаточно для того, чтобы установить пару небольших акустических систем.



Разработали новинку дизайнеры из Geology Studio (Лос-Анджелес, США). Тумба Open 45 Credenza – модульная, можно заказать нужную длину (1,5 м или 2,1 м) или высоту (0,53 м или 0,69 м) и укомплектовать тумбу необходимыми секциями. «Внутренности» тоже могут быть разными: конструкция предусматривает установку дополнительных полок и разделителей. Есть место для скрытой проводки соединительных кабелей: кабель-канал проходит по всей длине тумбы. Варианты отделки металлической фурнитуры: матовый чёрный цвет или покрытие под латунь. Стандартный материал, из которого сделана сама тумба: древесина ореха; под заказ производитель готов использовать древесину дуба, впрочем, возможны и другие варианты, если этого захочет заказчик.



Создатели подчёркивают, что разрабатывали тумбу специально для виниломанов: каждый, кто приходит в гости к обладателю Open 45 Credenza, сразу видит, чем увлекается хозяин дома или квартиры и как он гордится своим хобби.



