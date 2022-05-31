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«Горячие» новинки Klipsch


31.05.2022 11:43

 

 

Услышать, как звучат напольная и полочная версии акустических систем Klipsch Reference Base 2022, смогут российские меломаны в ближайшее время: компания Simple Distribution привезёт «горячие» новинки на выставку Fresh Hi-Fi & Vinyl Show.

 

Перечень новых моделей, которые будут представлены на стенде российского дистрибьютора, этим не исчерпывается: Simple Distribution представит широкой публике активную акустическую систему Klipsch The Fives в версии McLaren Edition – с эксклюзивным дизайном и особыми материалами. Также посетители выставки увидят и услышат легендарную активную акустику Klipsch Heritage The Sixes.

 

Из других, представленных в ассортимент дистрибьютора, рекомендуем обратить внимание на колонки Q Active 400 (производитель – Q Acoustics); проигрыватели виниловых дисков Music Hall – на стенде будут демонстрироваться базовая и «старшая» моделями фирменной линейки, проигрыватели mmf 3.3. и mmf 11.3; «дизайнерскую» версию стойки NorStone Esse HiFi Vinyl, а также межблочные и электрические кабели питания WireWorld.

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