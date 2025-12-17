Госзакупки: телевизоры

17.12.2025 16:54

Данные, опубликованные на сайте российской единой информационной системы в сфере закупок, говорят о том, что за десять месяцев 2025 года объём государственных закупок телевизоров в денежном выражении превысил 2,1 млрд. рублей. Ожидается, что по итогам года общий объём закупок ТВ может превысить 2,5 млрд. рублей.



Речь идёт об обычных, жидкокристаллических и плазменных телевизорах. Более 75% закупок (на 1,6 млрд. рублей) обеспечили государственные компании и организации, работающие в рамках федерального закона 223-ФЗ. Это госкомпании с долей участия государства больше 50%, а также их «дочки» и «внучки», естественные монополии, организации, занимающиеся энергетикой, газо-, тепло-, водоснабжением и др., некоторые бюджетные учреждения, ГУПы, МУПы и ФГУПы, а также компании, реализующие (с господдержкой) инвестиционные проекты дороже 500 млн. рублей. Прочие госорганизации и учреждения закупили телевизоры почти на 500 млн. При этом более 35% (759 млн. рублей) всех закупок пришлось на столичных заказчиков, а в первую пятёрку вошли также Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (202 млн. рублей), Санкт-Петербург (101 млн. рублей), Тюменская область (92,5 млн. рублей) и Краснодарский край (56,7 млн. рублей).



Аналитики из компании РТС-тендер, изучавшие информацию ЕИС, отмечают, что сохраняется спрос – небольшой, но стабильный – на классические телевизоры (ОКПД2 26.40.20.120), то есть «телевизионные приёмники цветного изображения, с электронно-лучевой трубкой, жидкокристаллическим экраном или плазменной панелью, без устройств записи и воспроизведения звука и изображения». За вышеупомянутый период было проведено 32 тендера на их закупку, сумма договоров составила 25,6 млн. рублей. Больше всего таких ТВ было закуплено в Волгоградской области (12,4 млн. рублей), Свердловской (2,4 млн. рублей) и Тюменской областях (2,2 млн. рублей), Ямало-Ненецком автономном округе (1,5 млн. рублей) и Республике Коми (1,4 млн. рублей). Для сравнения, в прошлом году прошло 16 тендеров, были закуплены устройств на сумму 18 млн. рублей).