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Готовься к IFA с августа


18.08.2022 08:45

 

 

Организаторы выставки потребительской электроники IFA, которая должна пройти в Берлине 2-6 сентября 2022 года, запустили новую виртуальную бизнес-платформу.

 

Сайт рассчитан на участников, будущих посетителей выставки и представителей прессы. Он позволяет лучше подготовиться к грядущему мероприятию, заранее внимательно изучить деловое расписание и т.п. Те, кто в том или ином качестве собирается принять участие в IFA 2022, могут заранее инициировать дискуссии, обменяться мнениями по разным вопросам, договориться о встречах… Помимо списка экспонентов, на виртуальной платформе размещены обзоры продукции, которая будет представлена в Берлине – с интерактивным планом выставочных залов и стендов компаний-участниц. Когда выставка откроется, на IFA Virtual в прямом эфире будут транслироваться основные доклады бизнес-сессий. Конференции также будут записываться; видеоролики будут выкладываться на сайт на следующий день.

 

Платформа IFA Virtual уже работает. Пользоваться ею можно бесплатно, но требуется регистрация: нужно указать свой электронный адрес, после чего ввести в систему полученный код-логин. Дальше придётся потратить какое-то время на заполнение анкеты: перечислить ваши профессиональные (но это не точно) интересы и указать, помимо личных данных, информацию о ваших аккаунтах в соцсетях. Впрочем, обязательными к заполнению являются только графы «Имя», «Фамилия», «Должность» и «Компания». После этого система создаёт ваш профиль, и можно переходить к работе. Но будьте готовы к тому, что сайт покажет вам пустой белый экран – участников и посетителей из России организаторы берлинской выставки, похоже, не ждут…

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