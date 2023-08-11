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GPS-гигант Garmin купит компанию JL Audio


11.08.2023 10:15

 

 

Бренд JL Audio перейдёт к компании Garmin Ltd., известному во всём мире швейцарскому производителю GPS-навигаторов и «умных» часов. Руководство Garmin заявляет, что на обслуживании потребителей процедура перехода JL Audio к новому владельцу никак не отразится.

 

Штаб-квартира JL Audio находится во Флориде, в компании работают 600 человек. Основатель и генеральный директор – Люсио Прони (Lucio Proni). Выпускаемая продукция – аудиокомпоненты для дома, яхт, автомобилей; акустические системы, сабвуферы, усилители и пр. В Garmin подчёркивают, что все устройства, которые сейчас производит JL Audio, будут выпускаться и после того, как сделка будет завершена и бренд полностью перейдёт к новому владельцу. Потребители могут рассчитывать на тот же высокий уровень обслуживания, к которому они привыкли за годы существования JL Audio.

 

Ожидается, что все юридические процедуры будут завершены до конца 2023 года. Финансовые условия сделки не разглашаются. Покупая JL Audio, Garmin планирует расширить своё присутствие на ряде рынков. «Внушительный опыт JL Audio», приобретённый за более чем 40 лет существования этой компании, позволит Garmin усовершенствовать выпускаемую продукцию и расширить перечень фирменных решений, предлагаемых заказчикам.

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