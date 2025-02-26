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Градиент градиенту рознь: Beosound 2 Gradient Collection


26.02.2025 19:23

 

 

В числе прочих услуг, которые оказывает компания Bang & Olufsen своим заказчикам, есть возможность выбора вариантов отделки фирменных продуктов. Bang & Olufsen Atelier предлагает невероятное разнообразие цветов и оттенков; недавно выбор пополнился новой коллекцией Beosound 2 Gradient Collection.

 

Теперь в каталоге Bang & Olufsen Atelier Catalogue представлено полмиллиона (!) комбинаций цветов, материалов и покрытий. Сложно представить ситуацию, в которой заказчик не сможет найти нужное. Используя возможности новой коллекции Beosound 2 Gradient, обладатели одноимённых напольных акустических систем могут выбирать из десяти эксклюзивных вариантов отделки колонок. Можно спорить, насколько эти варианты красивы, но нет сомнений в том, что предлагаемое датским производителем решение уникально.

 

Как объясняют в самой компании, в последнее время значительно вырос спрос на необычные неповторяемые отделки. Потребители рассматривают приобретаемый ими комплект аудиотехники не просто как технику для воспроизведения музыкальных записей, но как отражение вкуса и стиля владельца, его индивидуальности. Поэтому в Bang & Olufsen Atelier делают всё, чтобы эту индивидуальность подчеркнуть. Так, отделки из новой коллекции Beosound 2 Gradient будут доступны только для ограниченного количества заказов: каждый вариант будет использован максимум десять раз, а каждая колонка в такой отделке получит индивидуальный номер, который будет выгравирован на её корпусе. Стоимость такой отделки составит 5700 долларов США.

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