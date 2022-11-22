ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Grado GW100x: 46 часов без подзарядки!


22.11.2022 10:05

 

 

Время автономной работы новой модели беспроводных наушников Grado Labs увеличено более чем в три раза. Grado GW100x рассчитаны на 46 часов прослушивания без подзарядки – по сравнению с 15 часами, на которые было способно устройство предыдущего поколения, Grado GW100.

 

Внешних отличий почти нет: наушники – открытого типа с мягким оголовьем и массивными амбушюрами. Динамики – серии X, улучшенные (это уже четвёртое поколение драйверов). Звуковая катушка – с уменьшенной эффективной массой, диафрагма – новой конфигурации. Диаметр драйверов – 44 мм. Производитель заявляет, что качество звучания наушников значительно улучшилось; частотная характеристика осталась прежней, от 20 Гц до 20 кГц.

 

Кроме того, улучшена стабильность при подключении по Bluetooth (версия 5.2 с поддержкой aptX Adaptive, AAC и SBC); переключение между двумя источниками происходит быстрее. Есть встроенный микрофон для приёма входящих звонков или видеочата. Новинки уже поступила в продажу; розничная цена – 275 долларов США.

Связанные новости:
 Creative Sensemore Air: слышать больше  - 17.11.2022 13:05
 Защита от шума с Anker Soundcore Space A40 - 16.11.2022 09:02
 Audio-Technica: единство противоположностей - 11.11.2022 10:14
 Bang & Olufsen возрождает бренд Beocom  - 09.11.2022 12:43
 UE FITS: идеальная посадка за 60 секунд - 31.10.2022 10:54
 Много Лавгроува не бывает… - 18.10.2022 09:07
 Grado Labs: лучший звук за 70 лет - 24.08.2022 08:55
 Проигрыватель виниловых дисков VPI Cliffwood  - 23.05.2018 09:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2022 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007