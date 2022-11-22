Grado GW100x: 46 часов без подзарядки!

22.11.2022 10:05

Время автономной работы новой модели беспроводных наушников Grado Labs увеличено более чем в три раза. Grado GW100x рассчитаны на 46 часов прослушивания без подзарядки – по сравнению с 15 часами, на которые было способно устройство предыдущего поколения, Grado GW100.



Внешних отличий почти нет: наушники – открытого типа с мягким оголовьем и массивными амбушюрами. Динамики – серии X, улучшенные (это уже четвёртое поколение драйверов). Звуковая катушка – с уменьшенной эффективной массой, диафрагма – новой конфигурации. Диаметр драйверов – 44 мм. Производитель заявляет, что качество звучания наушников значительно улучшилось; частотная характеристика осталась прежней, от 20 Гц до 20 кГц.



Кроме того, улучшена стабильность при подключении по Bluetooth (версия 5.2 с поддержкой aptX Adaptive, AAC и SBC); переключение между двумя источниками происходит быстрее. Есть встроенный микрофон для приёма входящих звонков или видеочата. Новинки уже поступила в продажу; розничная цена – 275 долларов США.



