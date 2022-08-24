Grado Labs: лучший звук за 70 лет

24.08.2022 08:55

У Grado Labs появилась новая серия Statement X. Название обязывающее: среди значений английского слова statement – «яркий, смелый, эффектный»; а ещё – «заявление» (в значении «официальное высказывание»), так что, можно сказать, Grado Labs буквально «сделала громкое заявление».



В серии Statement – две модели; обе с динамиками X нового образца. Но только во флагманской модели GS3000x – в пресс-релизе она описывается как «лучше всего звучащие из всех наушников Grado, созданных за 70-летнюю историю существования компании» – используются самые большие динамические преобразователи; их диаметр 52 мм. Интересно, что за последние 30 лет Grado Labs выпустила лишь четыре поколения драйверов – невероятно мало за такой промежуток времени. Производитель подчёркивает: главное – не частые, но незначительные обновления, осуществляемые в погоне за аудиомодой, но действительно значимые апгрейды, для появления которых нужны годы исследований. Именно к таким и относятся новые GS3000x. В числе других усовершенствований: особенно мощная магнитная система, диафрагма новой конфигурации и звуковая катушка с уменьшенной эффективной массой. Материалы: металл и разновидность палисандра под названием «кокоболо» с тяжёлой и твёрдой древесиной.



Характеристики Grado GS3000x: сопротивление 38 Ом, частотный диапазон 4 Гц – 51 кГц, чувствительность 99,8 дБ. У второй новинки, GS1000x, драйверы меньше (50 мм), АЧХ 8 Гц – 35 кГц, чувствительность та же. Продажи должны начаться в сентябре. Цены в США: 1995 долларов за флагманскую модель (2165 долларов с балансными XLR коннекторами); GS1000x значительно дешевле – 1195 и 1365 долларов США соответственно.



