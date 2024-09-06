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Grandиозный Technics SL-1300G


06.09.2024 09:18

 

 

Раз уж мы заговорили о бриллиантах, нельзя умолчать о «новом бриллианте в короне Technics», проигрывателе виниловых дисков SL-1300G. В продаже это устройство появится уже в октябре.

 

Technics SL-1300G – проигрыватель для истинных аудиофилов. Он станет новым флагманом фирменной серии Grand Class: не так дорого и престижно, как Reference Class, но тоже впечатляет. Новая модель создана на базе SL-1200GR2 и звучит более точно и чисто. Розничная цена новинки составит около 3300 долларов США. Technics SL-1300G – «вертушка» с прямым приводом и системой Delta Sigma Drive, которая гасит микровибрации, создаваемые двигателем проигрывателя. Сам мотор стал мощнее, опорный диск – тяжелее, что также снижает вибрации и помогает звукоснимателю более точно считывать записанные на диск данные.

 

Новинка будет выпускаться в двух цветах, чёрном и серебристом; главное украшение Technics SL-1300G – опорный диск с отделкой под золото. Диск имеет трёхслойную конструкцию: верхний слой толщиной 2 мм сделан из латуни, центральный – из алюминия, нижний – резиновый. Стол проигрывателя изготовлен из композита BMC (Bulk Moulding Compound) и алюминия. Алюминиевый S-образный тонарм – такой же, как в SL-1200GR2. Картридж в комплект поставки не входит.

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