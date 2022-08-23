Грядёт революция?

23.08.2022 11:21

В Великобритании готовятся к революции… на рынке винила. Британская компания elasticStage обещает коренным образом изменить модель производства и дистрибьюции виниловых пластинок. Она уже подала заявку на патент, а её инженеры продолжают тестировать новый производственный метод, который не предполагает использования полиинилхлорида и требует меньших энергозатрат и применения меньшего количества вредных химикатов.



Метод, который в течение шести лет разрабатывали в elasticStage и особенности которого держатся в секрете, полностью исключает процесс прессования пластинки, обладает высокой эффективностью и позволяет выпускать множество мастер-записей первого поколения с более высоким, чем у традиционных дисков, качеством. Вместо ПВХ используется другой материал.



Музыкальный продюсер Пол Эпуорт (Paul Epworth), один из инвесторов elasticStage, утверждает, что звук виниловых пластинок нового поколения имеет «бОльшее разрешение во всех частотных диапазонах без потери винилового характера», а «в слепых тестах почти неотличимым от звучания оригинального мастер-диска». Ещё одно преимущество нового метода – очень короткое время выполнения заказов и возможность выпускать пластинки даже в единственном экземпляре. Это означает, что музыканты могут начинать продажи едва ли не в тот же день, когда их альбом появляется на веб-платформе elasticStage, а необходимость в хранении на складах больших запасов готовой продукции исчезает.



