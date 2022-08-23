ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Грядёт революция?


23.08.2022 11:21

 

 

В Великобритании готовятся к революции… на рынке винила. Британская компания elasticStage обещает коренным образом изменить модель производства и дистрибьюции виниловых пластинок. Она уже подала заявку на патент, а её инженеры продолжают тестировать новый производственный метод, который не предполагает использования полиинилхлорида и требует меньших энергозатрат и применения меньшего количества вредных химикатов.

 

Метод, который в течение шести лет разрабатывали в elasticStage и особенности которого держатся в секрете, полностью исключает процесс прессования пластинки, обладает высокой эффективностью и позволяет выпускать множество мастер-записей первого поколения с более высоким, чем у традиционных дисков, качеством. Вместо ПВХ используется другой материал.

 

Музыкальный продюсер Пол Эпуорт (Paul Epworth), один из инвесторов elasticStage, утверждает, что звук виниловых пластинок нового поколения имеет «бОльшее разрешение во всех частотных диапазонах без потери винилового характера», а «в слепых тестах почти неотличимым от звучания оригинального мастер-диска». Ещё одно преимущество нового метода – очень короткое время выполнения заказов и возможность выпускать пластинки даже в единственном экземпляре. Это означает, что музыканты могут начинать продажи едва ли не в тот же день, когда их альбом появляется на веб-платформе elasticStage, а необходимость в хранении на складах больших запасов готовой продукции исчезает.

Связанные новости:
 В балансе: Pro-Ject Audio X2 B - 04.08.2022 11:31
 DVD и Blu-ray: нет надежды на спасение? - 28.07.2022 11:57
 Прошлое возвращается? - 18.07.2022 13:13
 Что покупают российские меломаны?  - 12.07.2022 10:56
 Interstellar? Нет, Analog Renaissance - 07.07.2022 13:03
 Уникально и экстраординарно: запись Боба Дилана за миллион фунтов - 04.07.2022 10:58
 Есть IKEA – есть винил  - 14.06.2022 14:23
 Проигрыватель винила VPI Scout 21 - 27.05.2022 02:16
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2022 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007