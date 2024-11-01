ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Громкая премьера: Oneiros


01.11.2024 14:01

 

 

Пятого декабря в Нью-Йорке состоится презентация нового акустического High End бренда Oneiros и первой модели акустических систем, которые будут продаваться под этой торговой маркой – одноимённых трёхполосных напольных громкоговорителей. В продаже новинка появится в первом квартале 2025 года.

 

Сообщается, что акустическая система Oneiros – это «синтез эстетики и технологий, привлекающий взгляд дизайн и звук выдающегося качества». Корпуса колонок изготовлены из того же материала, из которого делают корпуса болидов «Формулы 1». Отделку осуществляют специалисты компании, которая сотрудничает с Rolls Royce, Bentley, Bugatti, McLaren, Aston Martin и др.

 

Передняя панель акустической системы Oneiros выполнена из алюминия. Динамики – собственной разработки Oneiros: два басовика диаметром 10 дюймов из материала Twaron, два трёхдюймовых среднечастотных драйвера Dyneema. Дюймовые твитеры с куполами с бриллиантовым покрытием изготавливаются известным OEM-производителем. Высота колонки составляет около 165 см.

Связанные новости:
 KEF Q Series – теперь с технологией MAT  - 30.09.2024 11:05
 «Премьера» за «Премьерой» - 13.08.2024 12:48
 Акустика нового поколения: Sonus faber Sonetto G2 - 15.05.2024 22:54
 Reference 9 – долгожданный новый флагман Qln - 15.04.2024 11:57
 9,5-дюймовые вуферы Satori TeXtreme - 17.02.2023 00:08
 Klipsch и McLaren F1: новая серия, новая легенда - 16.01.2023 09:37
 Супер-яхты и гоночные болиды - 28.03.2022 11:06
 Напольная акустика Magico M2 - 13.12.2018 14:50
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2024 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007