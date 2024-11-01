Громкая премьера: Oneiros

01.11.2024 14:01

Пятого декабря в Нью-Йорке состоится презентация нового акустического High End бренда Oneiros и первой модели акустических систем, которые будут продаваться под этой торговой маркой – одноимённых трёхполосных напольных громкоговорителей. В продаже новинка появится в первом квартале 2025 года.



Сообщается, что акустическая система Oneiros – это «синтез эстетики и технологий, привлекающий взгляд дизайн и звук выдающегося качества». Корпуса колонок изготовлены из того же материала, из которого делают корпуса болидов «Формулы 1». Отделку осуществляют специалисты компании, которая сотрудничает с Rolls Royce, Bentley, Bugatti, McLaren, Aston Martin и др.



Передняя панель акустической системы Oneiros выполнена из алюминия. Динамики – собственной разработки Oneiros: два басовика диаметром 10 дюймов из материала Twaron, два трёхдюймовых среднечастотных драйвера Dyneema. Дюймовые твитеры с куполами с бриллиантовым покрытием изготавливаются известным OEM-производителем. Высота колонки составляет около 165 см.



