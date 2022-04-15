Громкоговоритель или арт-объект?

15.04.2022 12:47

Глядя на акустические системы Malbork Warsaw, сразу ответить на этот вопрос довольно сложно. Тем более, что дизайнеры американской компании действительно разрабатывали устройство двойного назначения: услаждать слух и радовать взоры.



Торговая марка Malbork носит имя расположенного на территории Польши замка. Каждая выпускаемая модель с самого начала задумывается и проектируется не только как громкоговоритель, но и как арт-объект, способный стать украшением самых современных и изысканных интерьеров. Корпуса Malbork Warsaw сделаны из алюминия. На изготовление корпусов только для одной пары колонок уходит три недели; за это время 100 кг металла, необходимые для создания одной акустической системы, превращаются в 50. Невольно вспоминаются слова великого скульптора: «Я беру камень и отсекаю всё лишнее»…



Алюминий обеспечивает необходимую жёсткость, что, в свою очередь, даёт хороший плотный бас и мощные средние частоты. Внутренняя камера изолирована стекловолокном и сконструирована таким образом, чтобы свести на нет все резонансы: стенок, от которых могут отражаться стоячие волны, просто не существует. Твитер – ленточный аэрострикционный (AST); он помещён в отдельный корпус с открытой задней стенкой, что позволяет использовать преимущества тылового излучения: высокочастотные звуковые волны отражаются от задней стены помещения, углубляя звуковую сцену. АЧХ системы 39 Гц – 30 кГц, мощность (в мостовом режиме) от 75 до 350 Вт. Каждая колонка высотой 127 см весит 55,8 кг. Розничная цена за пару – 65 тысяч долларов США.