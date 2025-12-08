ВХОД НА САЙТ

Гуру звука: в России появились в продаже колонки Guru Audio


08.12.2025 13:59

 

 

Начаты официальные поставки на российский рынок продукции шведского бренда Guru Audio. В ассортименте производителя представлены акустические системы и аксессуары. Российским дистрибьютором является компания Overton.

 

Guru Audio была основана в 2007 году Ингваром Оманом (Ingvar Ohman), который более 20 лет разрабатывает Hi-Fi компоненты. Громкоговорители Guru Audio создаются с учётом того, что прослушивание будет проходить в условиях обычных квартиры или дома, в помещениях, не проходивших специальную акустическую обработку. Поэтому одна из главных особенностей колонок, выпускаемых под брендом Guru Audio – возможность размещать их максимально близко к стенам. Производитель даже рекомендует именно такой вариант установки, поскольку он позволяет получить наиболее глубокие басы и широкую стереокартину. 

 

У колонок Guru сравнительно высокая чувствительность, поэтому подобрать подходящий усилитель не составляет труда. Фирменные громкоговорители выпускаются в нескольких вариантах отделки: лаком или шпоном натурального дерева. Для оптимального размещения полочных колонок в ассортименте шведского бренда представлены трёхопорные стойки оригинальной конструкции.

