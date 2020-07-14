H.266/VVC: новый стандарт видеостриминга?

14.07.2020 12:40

Немецкий разработчик Fraunhofer HHI анонсировал новый стандарт сжатия, который позволит значительно увеличить эффективность видео стриминга.



Новый стандарт H.266/VVC (Versatile Video Coding) может стать преемником HEVC, принятого такими компаниями, как Samsung, Sony, LG, Netflix и Amazon Prime Video. Благодаря «универсальному кодированию видео» объём данных, необходимых для потоковой передачи видео, может быть сокращён примерно на 50 процентов – без ущерба для качества изображения.



В самой компании используют определение «с равным качеством восприятия» и называют свою разработку «качественным скачком в эффективности кодирования» самого разнообразного видео контента: 4K, 8K, HDR и «видео 360». Работы велись три года при участии партнёров Fraunhofer HHI, компаний Apple, Ericsson, Intel, Huawei, Microsoft, Qualcomm и Sony. Софт для поддержки H.266/VVC Fraunhofer HHI обещает выпустить уже к осени.