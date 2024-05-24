Haloasis A1: и музыка, и лирика

24.05.2024 17:05

Разработка компании из Гонконга Haloasis Audio – портативная акустическая система A1, которую её создатели называют «голографическим текстовым беспроводным громкоговорителем».



Устройство со стриминговым функционалом оснащается тремя Hi-Fi динамиками и прозрачным Mini-LED дисплеем, на котором отображаются тексты воспроизводимых песен. Если воспроизводится трек без слов, на дисплее появляются абстрактные изображения, двигающиеся в такт музыке. Когда колонка не используется по назначению, на экране может отображаться самая разная визуальная информация, от текущего времени суток до прогноза погоды. На торцевых панелях имеются кольца из светодиодов, способные передать 16 миллионов цветовых оттенков; изменение цветов синхронизируется с музыкой.



Динамики разработаны производителем из Скандинавии: пара полнодиапазонных пятиваттных драйверов 1,8” и басовик (4”) мощностью 40 Вт. В описании устройства сообщается, что акустическая система обеспечивает мощный Hi-Fi иммерсивный звук. В мобильном приложении, с помощью которого можно управлять громкоговорителем, предусмотрено несколько звуковых режимов, позволяющих настроить звучание колонки в соответствии с предпочтениями пользователя и воспроизводимым аудиоконтентом. В настоящий момент компания-разработчик на одной из краудфандинговых платформ собирает средства для запуска колонки в массовое производство.



