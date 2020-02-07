HARMAN: 27 новинок

07.02.2020 06:00

27 новых разработок представит на выставке ISE 2020 группа компаний HARMAN, в том числе девять новинок Arcam, несколько моделей аудио-видео компонентов, которые в скором времени появятся в ассортименте JBL, а также ряд устройств, которые будут выпускаться под брендами JBL Synthesis и Revel.

В выставочной зоне, посвящённой продукции Arcam, посетители ISE 2020 увидят новый флагманский двухканальный интегральный усилитель SA30: 120 Вт на канал / 8 Ом или 220 Вт / 4 Ом (класс G); технология акустической коррекции Dirac Live; вход HDMI eARC; поддержка аудио стриминга через встроенный Google Chromecast и Apple AirPlay2; встроенный ЦАП с переключаемым MM/MC входом для фонокорректора. Здесь также будут представлены три новых модели AV-ресиверов (AVR10, AVR20 и AVR30), три усилителя мощности – семиканальный PA720 (по 100 Вт на канал / 8 Ом, класс G) , двухканальный PA240 (2 х 220 Вт / 8 Ом, класс G) и четырёхканальный PA410 (50 Вт на канал, класс AB) – и 16-канальный аудио-видео процессор AV40. Последний поддерживает Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced и Dirac Live, оснащается семью входными и тремя выходными HDMI-разъёмами, а также 4K (UHD) HDMI 2.0b с HDCP 2.2, имеет встроенный FM/DAB/DAB+ тюнер, ЦАП аудиофильского класса ESS 9026PRO и возможность управления через Ethernet, RS232 и IR.

JBL представит пять моделей громкоговорителей серии HDI (High-Definition Imaging): 2,5-полосный напольный флагман HDI-3800, оснащённый тремя восьмидюймовыми компрессионными драйверами 2410H-2; ещё один напольник, HDI-3600, с драйверами меньшего диаметра (6,5”); полочную двухполосную модель HDI-1600; акустическую систему центрального канала HDI-4500; а также 12-дюймовый 1000-ваттный активный сабвуфер HDI-1200P. Ещё одна новая серия, Conceal – встраиваемые колонки, разработанные в сотрудничестве со Stealth Acoustics.

Новинки JBL Synthesis – пара Surround Sound ресиверов и два усилителя, все с технологией Dante, а также обновлённая серия акустических систем SCL (Synthesis Custom Loudspeakers). На стенде, посвящённом продукции Revel, будет представлен новый напольный громкоговоритель F226Be, а также первая в семействе Performa Beryllium акустическая система центрального канала C426Be.