HARMAN: апгрейд до HDMI 2.1

29.04.2021 20:51

В функционал некоторых из устройств, выпускаемых под торговыми марками JBL и Arcam, будет добавлена поддержка HDMI 2.1. Об этом объявила корпорация HARMAN – владелец вышеупомянутых брендов.



Изменения коснутся моделей SDR-35 и SDP-55 из линейки JBL Synthesis и аудио-видео ресиверов Arcam AVR10, AVR20, AVR30 и AV40. Возможность апгрейда появится в четвёртом квартале 2021 года; для этого потребуется новая видео плата HDMI 2.1, замену которой можно будет произвести в любом авторизованном сервисном центре JBL Synthesis или Arcam. После установки новой платы поддержка HDMI 2.1 появится на всех входах и выходах перечисленных устройств.



Новый стандарт HDMI 2.1 имеет более высокую пропускную способность – 48 Гбит/сек (18 Гбит/сек для HDMI 2.0), поддержку разрешения до 10K и кадровую частоту до 120 кадров в секунду. Хотя новый стандарт и совместим с кабелями HDMI 2.0, для того, чтобы наиболее полно использовать все его возможности, рекомендуется замена кабелей на новые Ultra High Speed HDMI.