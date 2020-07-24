Harman Kardon Citation вошла в состав Harman LAG

24.07.2020 12:58

Торговая марка Harman Kardon Citation вошла в перечень брендов, объединённых в группу Harman Luxury Audio Group (LAG) – наряду с ARCAM, JBL Synthesis, Lexicon, Mark Levinson и Revel. Переход завершился вскоре после выпуска нескольких новых моделей Citation – саундбара, беспроводного сабвуфера и небольшого, тоже беспроводного, настольного громкоговорителя.

Модельный ряд Citation, сформированный в 2019 году, пополнился саундбаром Harman Kardon Citation Multibeam 700 – компактным устройством с семью драйверами, HDMI-совместимостью и технологией окружающего звучания MultiBeam с функцией акустической калибровки помещения. Саундбар оснащён цветным LCD монитором и может работать в комплекте с ещё одной новинкой Citation, беспроводным сабвуфером Sub S (мощность 100 Вт).

Ещё одна недавняя разработка – Citation 200, беспроводная настольная колонка с док-станцией для подзарядки. Аккумулятор устройства рассчитан на восемь часов работы в автономной режиме. Колонка имеет защиту от влаги IPX4 и может использоваться в ванной комнате или на кухне без опасения, что на неё попадут капли воды.

Все новинки – с Chromecast, Bluetooth-подключением, поддержкой Apple AirPlay; могут вопроизводить аудиофайлы высокого разрешения и управляются голосом с помощью Google Assistant. Все новые модели разработаны с учётом возможности использования в том числе и в составе мультирум-систем.