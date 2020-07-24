ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI&HIGH END SHOW 2019

С 11 по 14 апреля, старейшая российская выставка вновь соберет ценителей качественного звука и...

Винил Джем 2019

1-2 марта 2019 года, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Harman Kardon Citation вошла в состав Harman LAG


24.07.2020 12:58

 

 

Торговая марка Harman Kardon Citation вошла в перечень брендов, объединённых в группу Harman Luxury Audio Group (LAG) – наряду с ARCAM, JBL Synthesis, Lexicon, Mark Levinson и Revel. Переход завершился вскоре после выпуска нескольких новых моделей Citation – саундбара, беспроводного сабвуфера и небольшого, тоже беспроводного, настольного громкоговорителя.

 

Модельный ряд Citation, сформированный в 2019 году, пополнился саундбаром Harman Kardon Citation Multibeam 700 – компактным устройством с семью драйверами, HDMI-совместимостью и технологией окружающего звучания MultiBeam с функцией акустической калибровки помещения. Саундбар оснащён цветным LCD монитором и может работать в комплекте с ещё одной новинкой Citation, беспроводным сабвуфером Sub S (мощность 100 Вт).

 

Ещё одна недавняя разработка – Citation 200, беспроводная настольная колонка с док-станцией для подзарядки. Аккумулятор устройства рассчитан на восемь часов работы в автономной режиме. Колонка имеет защиту от влаги IPX4 и может использоваться в ванной комнате или на кухне без опасения, что на неё попадут капли воды.

 

Все новинки – с Chromecast, Bluetooth-подключением, поддержкой Apple AirPlay; могут вопроизводить аудиофайлы высокого разрешения и управляются голосом с помощью Google Assistant. Все новые модели разработаны с учётом возможности использования в том числе и в составе мультирум-систем.

Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2020 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007