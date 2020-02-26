Harman Kardon Onyx Studio 6 и Aura Studio 3

26.02.2020 12:30

Обновленные акустические системы Harman Kardon Aura Studio 3 и Onyx Studio 6 внешне не сильно отличаются от устройств предыдущего поколения, однако их конструкция значительно усовершенствована: Onyx Studio 6 стала водонепроницаемой, а Aura Studio 3 – более мощной.



У портативной колонки Onyx Studio 6 элегантный корпус с тканевой отделкой и ручкой для переноски. В новой версии громкоговоритель не боится попадания влаги; даже упав в воду, он не перестанет функционировать. Правда, вытащить колонку из воды всё-таки придётся, и как можно скорее – вести подводное существование она пока не способна, поскольку имеет коэффициент защиты IPX7. Встроенный аккумулятор рассчитан на восемь часов непрерывного воспроизведения на полной мощности. Устройство оснащается усилителем на 50 Вт, 120-миллиметровым НЧ-динамиком и 25-миллиметровым твиттером. Благодаря технологии Wireless Dual Sound две акустические системы можно объединить в стереопару, получив в два раза более громкий звук.



А вот акустическая система Harman Kardon Aura Studio 3 заметно преобразилась и внешне: у неё новый тонированный акриловый корпус, светодиодная подсветка, перфорированное обрамление басового динамика. Внутри - низкочастотный драйвер новой конструкции мощностью 100 Вт и два surround-динамика по 15 Вт. Приобрести новинки можно в официальном онлайн-магазине HARMAN.