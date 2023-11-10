Harman купит компанию FLUX Software Engineering

10.11.2023 01:12

Harman Professional Solutions намеревается купить французскую компанию FLUX Software Engineering (FLUX::), которая занимается разработками в области иммерсивного звука.



Сделка, которая должна быть закрыта до конца нынешнего года, станет основой для дальнейшего инновационного развития. Согласно уже существующей договорённости, Harman получит права на все решения, разработанные инженерами FLUX, в том числе связанные с обработкой звука и т.д. и касающиеся в том числе создания контента, пост-продакшн и пр.



Компания FLUX:: была основана в 2006 году режиссёром звукозаписи Гаэлем Мартине (Gaël Martinet) с целью создания инновационных, простых в использовании, интуитивно понятных программных инструментов для работы со звуком. На сегодня в активе компании – около 20 продуктов, с успехом используемых профессионалами по всему миру.



