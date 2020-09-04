HARMAN на выставке IFA 2020

04.09.2020 09:55

В рамках выставки потребительской электроники IFA 2020, проходящей в эти дни Берлине – в смешанном режиме, онлайн и офлайн – компания HARMAN представила главные новинки следующего сезона. Они появятся в продаже в течение 2020-2021 гг.

Следуя главной тенденции на рынке наушников – росту популярности полностью беспроводных устройств – HARMAN продолжит разрабатывать и производить такие модели. В частности, появились новые флагманы в линейках Live, Reflect и Tune от JBL. В наушниках JBL Live Free NC+ теперь есть система активного шумоподавления и технология Smart Ambient, которая при активации поможет не терять связи с окружающей действительностью. Суммарное время работы в автономном режиме (с учётом подзарядки в кейсе) составит 21 час. Эти же функции добавлены и в спортивную модель Reflect Mini TWS. Устройство надёжно защищено от попадания внутрь корпуса воды (IPX7); встроенный аккумулятор рассчитан на семь часов непрерывной работы (до 21 часа – с подзарядкой в кейсе). Новые JBL Tune 225TWS комплектуются 12-миллиметровыми динамическими драйверами с поддержкой технологии Pure Bass. Наушники можно использовать не только в стереорежиме, но и по отдельности.

Обновления в категории портативного аудио коснулись беспроводных акустических систем JBL Xtreme 3, JBL Clip 4 и JBL Go 3. У них полностью изменился дизайн; JBL Xtreme 3 комплектуется усовершенствованными динамиками, а JBL Clip 4 стала ещё более мощной. Для любителей закатить вечеринку – любого масштаба и в любом месте – в HARMAN создали акустические системы JBL PartyBox 310 и JBL Partybox On-The-Go. Первая выдаёт 240 Вт мощного звука с глубокими басами, имеет порты для подключения музыкальных инструментов, встроенные звуковые эффекты и светодиодную подсветку и способна проработать без подзарядки 18 часов. Мощность второй – 100 Ватт, есть беспроводной микрофон, корпус защищён от брызг (IPX4), а аккумулятор рассчитан на шесть часов воспроизведения музыки. К ней тоже можно подключить музыкальные инструменты, а на ремне для переноски есть открывалка для бутылок!

В серии Citation тоже пополнение – портативная аудио система Harman Kardon Citation 200. Это мощная беспроводная смарт-колонка с Google Ассистент, которую можно использовать и в помещении, и на улице. Транслировать аудио в высоком разрешении можно с Wi-Fi через Chromecast и AirPlay 2, или c помощью потоковой передачи по Bluetooth, когда Wi-Fi недоступен. Встроенный аккумулятор рассчитан на восемь часов воспроизведения; он заряжается от компактной док-станции или по USB-C.