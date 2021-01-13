Harman отмечает 75-летие

13.01.2021 17:55

К знаменательной дате компания выпустила несколько юбилейных версий некоторых своих устройств, а также представила новые модели архитектурной акустики, саундбар и сабвуфер. Презентация ExPLORE состоялась в рамках выставки CES 2021 и, как и сама выставка, прошла в виртуальном формате.

Одна из новинок – саундбар JBL Bar 5.0 с технологиями Virtual Dolby Atmos и MultiBeam. Он оснащается четырьмя пассивными радиаторами, не нуждается в дополнительном сабвуфере и surround-динамиках и способен имитировать звучание высотных каналов. Саундбар с поддержкой функции голосового ассистента Alexa, Apple Airplay 2, Bluetooth, встроенным модулем Chromecast совместим со всеми iOS и Android-устройствами. В продаже новинка появится весной 2021 года.

Линейка архитектурной акустики JBL Synthesis пополнилась несколькими новыми моделями серии SCL. SCL-5 и SCL-8 встраиваются в потолок, SCL-6 и SCL-7 – в стены. Колонки комплектуются фирменными компрессионными твитерами (1”) JBL 2409H и рупором HDI. Их можно использовать в составе систем домашнего кинотеатра с иммерсивным звучанием. Ещё один «новичок» в этой же серии – колонка центрального канала SCL-1 LCR, новый флагман линейки с фирменным компрессионным драйвером D2430K и парой недавно разработанных 12-дюймовых вуферов с конусами из углеродно-целлюлозного композита. SCL-1 LCR – эффективное решение для многоканальных аудиосистем, даже самых больших; громкоговоритель обеспечивает мощное чистое звучание с отличной динамикой.

Специально для использования вместе с SCL-1 LCR был разработан сабвуфер SSW-1 с двумя 15-дюймовыми басовиками. Его можно устанавливать вертикально или горизонтально, а наиболее эффектно он проявит себя в составе

систем высшего уровня, в кинозалах большой площади. Толщина стенок корпуса – 2,5 см, а весит сабвуфер 150 кг! Предельная синусоидальная мощность (RMS) – 5000 Вт.

Особо стоит отметить выпущенную ограниченным тиражом модель JBL L100 Classic 75 (версия Limited Edition). Появившаяся в ассортименте компании в 2018 году, колонка L100 Classic мгновенно стала бестселлером – с её винтажной «внешностью». В юбилейном релизе – всего 750 пар громкоговорителей, они продаются вместе с фирменными напольными подставками JS-120. Начало продаж запланировано на апрель нынешнего года; розничная цена в США за пару АС – 5500 долларов.