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Harman продолжает покупать


29.11.2023 13:01

 

 

Harman International – новый владелец технологической платформы Roon. О достигнутой договорённости сообщил основатель и генеральный директор Roon Энно Вандермеер (Enno Vandermeer). Он написал, что Roon продолжит свою деятельность как самостоятельное подразделение Harman; разработчики из команды Roon сохранят свои рабочие места. Все деловые операции Roon будут по-прежнему направлены на обслуживание и развитие сообщества партнёров и клиентов в рамках общей миссии по предоставлению потребителям персонализированного аудиоконтента.

 

Приобретение Roon – ещё один шаг в рамках деловой стратегии Harman, один из принципов которой – «работа со всеми». Harman, являющийся дочерней компанией Samsung Electronics Co. Ltd., продолжит развивать открытую экосистему устройств Roon, в которой уже задействовано более 1000 устройств, выпускаемых более чем 160 аудиобрендами.

 

Со стороны Harman сделка прокомментирована следующим образом: «Мы очень гордимся своей способностью создавать продукцию, которая позволяет потребителям во всём мире получать самые яркие впечатления. Команда Roon разделяет нашу увлечённость созданием аудиопродуктов исключительно высокого качества. Мы рады видеть инженеров Roon в семье Harman и уверены, что благодаря их впечатляющим талантам наши возможности расширятся».

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