HDMI 2.1 удлинитель WyreStorm EX-35-8K


18.03.2026 13:34

 

 

Новинка в ассортименте WyreStorm – HDMI 2.1-удлинитель для передачи сигналов с высокой пропускной способностью на большие расстояния.

 

Когда нужно передать Hi-Res сигнал на большое расстояние без деградации (например, если дисплей расположен далеко от монтажного шкафа), стандартные кабели не подходят. Для решения подобных проблем и разработан новый HDMI 2.1 удлинитель WyreStorm EX-35-8K. Его использование в длинных кабельных трассах обеспечивает стабильную передачу сигналов без задержек и проблем с совместимостью. Новинке найдётся применение в корпоративных конференц-залах, в домашних кинозалах высокого класса, игровых залах, симуляционных комнатах и пр. – везде, где есть потребность в поддержке разрешения 8K и высоких частот кадров. 

 

EX-35-8K поддерживает скорость передачи 40 Гбит/с и HDCP 2.3 и ультравысокие разрешения: 8K@30Гц (или 8K@60Гц 4:2:0) и 4K@120Гц (4:4:4). Использование удлинителя – гарантия надёжности передачи сигнала на большие расстояния: до 35 метров по кабелю Cat5e/6 или 40 метров по кабелю Cat6a/7. Питание – двунаправленное, по кабелю (PoH), требующее только одного источника питания; последний можно разместить как на передатчике, так и на приёмнике. Благодаря двунаправленной передаче ИК-сигнала и RS-232 источниками и дисплеями можно управлять с любого конца соединения. Приёмник удлинителя оснащён балансным выходом с извлечённым аудиосигналом: аудио можно передавать непосредственно в звуковую систему без вмешательства в видеосигнал.

