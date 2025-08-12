HDMI-коммутатор WyreStorm для видеостен

12.08.2025 10:21

MX-0812-SCL – новый флагманский HDMI-коммутатор WyreStorm, предназначенный для управления видеостенами. Это бесподрывный HDMI-матричный коммутатор 8×12 4K60, представляющий собой полнофункциональное решение для сложных AV-сред и пространств – с бесшовным масштабированием, процессингом Multiview, комплексной поддержкой звука посредством деэмбединга HDMI, аналоговых и Dante аудиоподключений и полной интеграцией 4×4 с Dante аудиосетями.



WyreStorm MX-0812-SCL облегчает и упрощает рабочий процесс и обеспечивает высокое качества изображения и интеллектуальной маршрутизации звука в реальном времени. Он подходит для использования в аудиовидеосистемах диспетчерских и контрольных комнат, корпоративных командных центров и центров безопасности, университетских кампусов, площадок для проведения мероприятий. Каждый из восьми HDMI-входами и двенадцати HDMI-выходов коммутатора оснащён собственным масштабатором 4K60. Контент передаётся в оптимальном разрешении для каждого дисплея. Поддерживается обрезка изображений, коррекция рамок и группировка выходов для расширенных видеостен. Благодаря функции поворота изображения до 270 градусов можно выводить контент на вертикальные дисплеи и креативные экранные конфигурации.



Коммутатор поддерживает независимую маршрутизацию звука, включая извлечение аудиопотока с любого HDMI-входа, а также 4х4 Dante-сеть для подключения громкоговорителей, DSP или систем оповещения. Есть аналоговые выходы для гибридных систем; встроенный USB 3.0-хаб позволяет подключать периферийные устройства (камеры, микрофоны и пр.) для использования в конференц-залах и многофункциональных пространствах. Предусмотрены три режима работы: для быстрого переключения источников между 12 дисплеями (Seamless Matrix Mode), для синхронизации и масштабирования контента для видеостен (Video Wall Mode) и для одновременного просмотра нескольких источников на одном экране (Multiview Mode). Последний поддерживается четырьмя из 12 выходов, а после ближайшего обновления прошивки MX-0812-SCL будет способен отображать до четырёх источников на одном экране в режимах Quad View, PiP или Split Screen.