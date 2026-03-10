Headphone (a) – это не Headphone (1)…

10.03.2026 14:29

…это новая разработка инженеров компании Nothing, более дешёвый вариант флагманской «единички», появившейся в ассортименте Nothing летом прошлого года. Новинка – беспроводные накладные наушники с беспрецедентной (некоторые эксперты называют её «абсурдно большой») продолжительностью работы на одном заряде аккумулятора.



Слушать музыку в Headphone (a) без необходимости подзаряжать наушники можно 135 часов – то есть без девяти часов шесть суток, при этом аккумулятор полностью заряжается всего за два часа. Всего несколько минут подзарядки обеспечивают несколько дополнительных часов прослушивания. Динамики – 40-миллиметровые, с диафрагмами с титановым напылением. Производитель обещает «впечатляющие высокие частоты и глубокие низы» с громкостью до 110 дБ. Что касается точности и тонкости воспроизведения, «ашка», очевидно, будет проигрывать тюнингованной инженерами KEF «единичке». Поддерживаются файлы Hi-Res и LDAC. Элементы управления – как у Headphone (1): кликабельная кнопка для включения и настройки громкости и джойстик для выбора треков и проматывания самой записи. И то, и другое – намного удобнее, чем широко распространённые сенсорные кнопки или системы управления с помощью жестов.



Предусмотрено подключение по Bluetooth 5.4, через USB-C и разъём 3,5 мм. Есть система активного шумоподавления (до 40 дБ, трёхуровневая, с режимом пропускания); когда она включена, время работы наушников без подзарядки, разумеется, сокращается – почти вдвое, до 75 часов. Новинка стоит 199 долларов США (на 100 долларов дешевле флагманской модели); у неё больше вариантов отделки: помимо полностью чёрного или белого корпуса можно выбрать устройство с яркими накладками жёлтого или розового цвета. Амбушюры – из вспененного материала с эффектом памяти; оголовье – супертонкое и лёгкое. Весит устройство всего 310 граммов. Есть мобильное приложение; наушники можно одновременно подключить к смартфону и ноутбуку – переключение между двумя источниками будет происходить автоматически. Начало продаж: 13 марта.