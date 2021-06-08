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Heavenly Soundworks – новое имя в хай-энде


08.06.2021 12:31

 

 

Heavenly Soundworks – новое имя в High End аудио индустрии. Эта компания из Калифорнии (США) планирует проектировать и выпускать активные акустические системы. Основатели бренда пообещали, что их продукция даст потребителям «самое лучшее качество звуковоспроизведения».

 

На следующей неделе Heavenly Soundworks представит свою первую коммерческую модель громкоговорителей, Five17. Это широкополосная полочная аудио система с тремя строенными усилителями с технологией nCore (по одному на каждый драйвер) и встроенным же ЦАП. Используемые динамики: вуфер 5”, пара пассивных радиаторов 8”, среднечастотник 3,5”, твитер 1”. Характеристики системы: АЧХ 30 Гц – 20 кГц (+/- 1 дБ), мощность усилителей 125 Вт / 125 Вт / 100 Вт (НЧ / СЧ / ВЧ); max SPL @ 1 Meter 108 дБ / 113 дБ (длительное / кратковременное); пик-фактор 117 дБ. Вес одной колонки почти 11 кг, габариты (ВхШхГ): 39х21,5х29 см. Цена в США (за пару Five17): 10 тысяч долларов.

 

Премьера состоится на выставке T.H.E. Show – первом High End шоу, которое пройдёт в США в 2021 году, после многочисленных отмен и переносов аналогичных мероприятий. Даты: 11-13 июня, место: отель Hilton Long Beach, Лонг-Бич, Калифорния.

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