HEDDphone D1 – первые в мире наушники с метамодальной диафрагмой


08.11.2025 11:17

 

 

HEDD Audio выпустила наушники HEDDphone D1. Это третья модель накладных наушников, разработанная инженерами немецкой компании – и первое в мире устройство данной категории, в котором используется мембрана, созданная по технологии TPCD (Thin-Ply Carbon Diaphragm).

 

TPCD-диафрагмы изготавливаются из композита, состоящего из скреплённых между собой ультратонких слоёв углеволокна. Материал имеет высокую жёсткость и небольшую массу, благодаря чему искажения при воспроизведении звука минимальны. 

 

Идея использовать тонкослойный карбон в конструкции наушников возникла восемь лет назад; воплотить её в жизнь инженерам HEDD Audio помогли специалисты шведской компании Composite Sound. Они создали технологию Composite Sound Metamodal, которая позволяет задавать характеристики форм колебаний (настраивать «поведение» мод), меняя толщину и жёсткость различных участков диффузора или диафрагмы. Применение этой технологии устраняет необходимость в традиционном демпфировании и обеспечивает при этом ещё большую чистоту и точность звука во всём диапазоне частот.

