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Hegel: нечаянная радость


10.02.2020 11:25

 

 

Норвежская компания Hegel сделала российским аудиолюбителям неожиданный подарок – то ли, с опозданием, к Новому Году, то ли, как в советском мультфильме, «просто так» – снизив цены на весь модельный ряд.

 

Hegel – известный бренд на рынке Hi-Fi и High End. Компания выпускает интегральные, предварительные и оконечные усилители, CD-проигрыватели и цифро-аналоговые преобразователи – одни из самых продвинутых среди представленных на рынке. Аудиолюбители во всём мире особенно уважают компоненты Hegel за нейтральное звучание, добиться которого компании позволили фирменная технология SoundEngine 2 и ещё несколько оригинальных запатентованных технических решений.

 

Узнать актуальные цены, послушать, как звучат компоненты Hegel, и получить консультацию специалиста можно в шоу-руме официального дистрибьютора продукции норвежского бренда, компании Barnsly.

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