Heos стал удобнее

19.12.2023 12:10

Экосистема Heos, которую используют Denon и Marantz, благодаря последнему обновлению превратилась в полноценную музыкальную платформу.



Многочисленные усовершенствования сделали Heos более логичным и понятным пользователю, с удобным управлением и доступом к ряду новых функций. Обновился пользовательский интерфейс: теперь в нижней части экрана отображается информация о воспроизводимом аудиофайле (Now Playing); на главном экране – о недавно воспроизводившихся треках, любимой музыке, плейлистах Heos. Появилась функция «универсального поиска»: она даёт возможность искать нужную запись одновременно на различных стриминговых платформах и в персональных музыкальных «библиотеках» пользователя.



В пресс-релизе сообщается, что благодаря последнему обновлению Heos улучшилась доступность различных совместимых устройств, повысился уровень защиты личных данных и качество аудиосинхронизации. Устранены ошибки, из-за которых воспроизведение файлов иногда прерывалось; управление и общение через приложение стало более удобным. На сегодня количество акустических систем и саундбаров, совместимых с Heos, превысило 60 моделей.



